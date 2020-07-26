26 июля 2020, 00:02
Старое здание полиции загорелось в Одинцовском городском округе
Бывшее здание полиции загорелось в Одинцовском городском округе. По словам очевидцев, перед этим прогремел взрыв.
Очевидцы опубликовали видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что пламя поднимается очень высоко. На месте стоит пожарная машина.
В подмосковном главке МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании поступило на пульт дежурного в 22:30. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь в 23:16.
Очевидцы сообщили, что сейчас пламя уже погасили. Здание давно заброшено.