Старое здание полиции загорелось в Одинцовском городском округе

Бывшее здание полиции загорелось в Одинцовском городском округе. По словам очевидцев, перед этим прогремел взрыв.

Очевидцы опубликовали видео с места событий. На опубликованных кадрах видно, что пламя поднимается очень высоко. На месте стоит пожарная машина.

В подмосковном главке МЧС уточнили, что сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании поступило на пульт дежурного в 22:30. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь в 23:16.



Очевидцы сообщили, что сейчас пламя уже погасили. Здание давно заброшено.