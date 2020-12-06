Старое здание на реконструкции загорелось в самом центре Москвы

В центре Москвы загорелось старое кирпичное здание, находящееся на реконструкции. Горит кровля, сообщил источник «360».

В здании три этажа, оно расположено по адресу: Богоявленский переулок, д. 3, стр. 1. Происходит горение крыши по деревянному обрешетнику. Площадь пожара оценивается в 50 квадратных метров.

Постройка примыкает ко входу в метро «Площадь Революции». Поблизости находятся Большой театр и Красная площадь.

Причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на рынке пиротехники в Ростове-на-Дону сгорел склад с фейерверками. По предварительным данным, причиной стала неисправность электрообогревателя. В тушении были задействованы более 100 человек. Площадь возгорания достигала трех тысяч метров.