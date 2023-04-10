Происшествия 10 апреля 2023, 08:53 Старое колесо обозрения рухнуло в парке в Арсеньеве Прокуратура отреагировала на сообщения о рухнувшем колесе обозрения в Арсеньеве РИА «Новости»

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Колесо обозрения рухнуло в парке «Восток» в Арсеньеве. В пресс-службе прокуратуры города объяснили, что аттракцион должны были демонтировать. Однако теперь надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства при проведении работ.

На место уже выехал заместитель прокурора города Максим Галицкий. По предварительным данным, демонтаж носил плановый характер. Его проводил новый собственник объектов.

Прокуратура намерена дать оценку исполнению требований безопасности к производству работ. По результатам проверки ведомство примет меры реагирования, если на это будут основания.