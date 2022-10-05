Старинный особняк загорелся в Самаре | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

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Viber Старинный особняк загорелся в Самаре

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Пожар произошел 4 октября в старинном особняке на улице Комсомольской в Самаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Здание было построено в 1917 году. У него загорелась крыша. Огонь распространился на 50 квадратных метров. В тушении принимали участие 26 спасателей с использованием семи единиц спецтехники. Они ликвидировали возгорание спустя 48 минут после обращения в экстренный службы.

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Никто не погиб и не пострадал. Причина пожара пока не известна.

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