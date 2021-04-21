Старинный дом на Пятницкой частично обрушился во время пожара. Видео

В здании старой постройки на Пятницкой улице в Москве произошло частичное обрушение, сообщил «360» источник в экстренных службах. Пожар уже ликвидировали.

На кадрах с места происшествия видны машины пожарных и скорой помощи. Из дома, по последним данным, эвакуировали 30 человек.

Пожарные справились с огнем в 22:10.

Дом 1930-х годов постройки на Пятницкой, 53/18, загорелся вечером 21 апреля. Полыхала крыша пятиэтажного здания. Жильцов начали выводить из него.