Происшествия 12 января 2024, 16:19 Старинный дом 1872 года постройки загорелся в Ростове-на-Дону

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В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в старинном доме М. Александрины, построенном в 1872 году. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru, ссылаясь на Telegram-канал «Это Ростов».

Здание расположено на перекрестке улиц Чехова и Нефтегорской. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, очаг возгорания находится на втором этаже дома.

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В тушении участвовали 36 пожарных и восемь единиц спецтехники. Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек.