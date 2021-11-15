Старинные картины Врубеля пытались похитить в Москве

В Москве пресекли кражу старинных картин и икон Михаила Врубеля и Давида Бурлюка. Злоумышленники пытались вынести ценные вещи из квартиры 36-летнего местного жителя. Об этом рассказало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным правоохранителей, 78-летняя женщина и 53-летний мужчина, оказавшись в квартире потерпевшего, похитили работы знаменитых художников и другие антикварные вещи, однако их по горячим следам удалось задержать.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.