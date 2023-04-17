Происшествия 17 апреля 2023, 17:06 Старинное здание загорелось в центре Екатеринбурга

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Пожар произошел в центре Екатеринбурга. Пламя охватило старинное здание на улице Челюскинцев. Ранее оно служило больницей. Об этом сообщило Е1.RU со ссылкой на данные регионального МЧС.

Возгорание зафиксировали вечером 16 апреля. Пламя распространилось на площади в 80 квадратных метров. К тушению пожара привлекли восемь человек личного состава и три автомобиля спецтехники.

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По предварительным данным, причиной пожара послужил загоревшийся мусор, написал «Царьград».