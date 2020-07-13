13 июля 2020, 17:21
Старейший испанец умер в возрасте 110 лет
В Каталонии, городе Бланес, скончался Хоаким Ильям — самый старый житель Испании. Мужчине было 110 лет. До 111-го дня рождения ему оставалось всего две недели. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Хоаким Ильям родился в простой рыбацкой семье и молодость свою провел на берегу, ремонтируя лодки. После он долгое время работал на заводах и мастерских. В 1950 году Ильям начал свое дело, открыв свой небольшой магазин.
Отмечается, что местный совет даже избрал Ильяма главным распорядителем летнего фестиваля Каталонии — Фиеста Майор — важнейшего праздника каталонцев.