Старейший испанец умер в возрасте 110 лет

Хоаким Ильям родился в простой рыбацкой семье и молодость свою провел на берегу, ремонтируя лодки. После он долгое время работал на заводах и мастерских. В 1950 году Ильям начал свое дело, открыв свой небольшой магазин.

Отмечается, что местный совет даже избрал Ильяма главным распорядителем летнего фестиваля Каталонии — Фиеста Майор — важнейшего праздника каталонцев.