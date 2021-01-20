Starbucks обвинили в расизме в Ирландии

Она рассказала, что заказала кофе, а на кружке вместо имени бариста нарисовал «раскосые» глаза. Женщина нашла это оскорбительным и потребовала компенсацию в 12 тысяч евро.

Она уточнила, что на кассе назвала свое имя, но сотрудники кофейни не написали его на кружке.

«Это был не рисунок заявительницы, а набросок одной ее части, явно связанной с расой», — прокомментировал сотрудник Комиссии по трудовым отношениям (ВКР) Кевин Бейнхэм. Он назвал это расовым оскорблением, но уточнил, что работница Starbucks не хотела обидеть Фоули и просто неудачно пошутила.

Пресс-секретарь компании уточнил, что заведение не поддерживает дискриминацию в любых ее проявлениях.

«Мы проработали этот вопрос с сотрудниками заведения, чтобы гарантировать, что подобный инцидент не повторится снова», — рассказали в пресс-службе.