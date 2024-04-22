22 апреля 2024, 11:55
Станция техобслуживания загорелась в Московском районе Петербурга
В воскресенье, 21 апреля, в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась станция техобслуживания. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 21:53. Спустя час и 10 минут спасатели локализовали огонь, а к 00:19 22 апреля потушили его полностью.
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Всего на месте пожара были задействованы 10 единиц техники и 50 человек личного состава МЧС. В происшествии никто не пострадал.
Санкт-Петербург
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