Происшествия 22 апреля 2024, 11:55 Станция техобслуживания загорелась в Московском районе Петербурга

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В воскресенье, 21 апреля, в Московском районе Санкт-Петербурга загорелась станция техобслуживания. Об этом сообщил Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 21:53. Спустя час и 10 минут спасатели локализовали огонь, а к 00:19 22 апреля потушили его полностью.

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Всего на месте пожара были задействованы 10 единиц техники и 50 человек личного состава МЧС. В происшествии никто не пострадал.