Станция скорой помощи им. Пучкова начала проверку грубого разговора начальника с фельдшером

Администрация станции скорой помощи имени А. С. Пучкова начала внутреннюю проверку после публикации записи разговора между двумя сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Аудиозапись разговора между врачом и руководителем подстанции скорой помощи была опубликована в Telegram-канале Mash. На записи заведующая в грубой форме разговаривает с врачом, обратившимся с просьбой взять больничный из-за коронавируса.

«Сейчас тебя что схватило? Холера или что? <…> *** (надоели — прим. ред.) вы ***, ***, (блин, нехорошие люди — прим. ред.) ковидом прикрываться! Сил нет, одни чувства!» — произнесла женщина на аудиозаписи

В администрации станции скорой помощи сообщили, что по данному факту начата проверка. Врача, ставшего участником разговора, обязательно пригласят для выяснения всех обстоятельств возникшей ситуации при общении с руководителем:

«Какие-либо высказывания и выражения в грубой и некорректной форме по отношению к персоналу на станции категорически неприемлемы. С сотрудниками будет проведена дополнительная беседа о необходимости соблюдения норм этики», — говорится в сообщении администрации.

Московский врач Сергей Иванов ранее назвал условия для вызова скорой помощи при проблемах с давлением.