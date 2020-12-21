Станция переливания крови в Уфе восстановит прием доноров через 2-3 дня после пожара
«Позвонили сотрудники. Я как раз собирался на работу. Добрался быстро, как раз пожарные тушили. Основные помещения сгоревшие — это банк-лаборатория», — заявил Хамитов.
По его словам, в основном сгорели окна и двери.
«Сегодня завтра приведем в порядок, начнем прием доноров со среды, четверга. Главное, что нет пострадавших», — добавил он.
Хамитов заметил, что удалось обойтись без пострадавших, поскольку сотрудники центра «многократно тренировались, это и спасло». Они вывели 150 человек, находившихся в здании, еще до приезда пожарных.
«Через час начнем выдавать компоненты крови. эта часть здания не затронута. поэтому больницы будут обеспечены кровью и ее компонентами», — сказал главврач.
Пожар начался в здании станции переливания крови утром 21 декабря. Ему присвоили повышенный ранг опасности. На место прибыли сотрудники МЧС. В 08:28 по местному времени (06:28 по мск) они потушили пламя. Причины случившегося пока неизвестны.