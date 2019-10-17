  • «Становилась все более запуганной»: подруга раскрыла подробности жизни погибшей в Новосибирске школьницы

    17 октября 2019, 12:33

    Андрей Иванов, Дарья Новая

    Старшеклассницу из Новосибирска нашли мертвой в школьном туалете 17 октября. Ее подруга рассказала «360» о жизни девушки и взаимоотношениях с родителями.
    «Становилась все более запуганной»: подруга раскрыла подробности жизни погибшей в Новосибирске школьницы

    Собеседница прислала закрытый пост, который, по ее словам, написала погибшая девушка. В нем она делилась своими переживаниями с немногочисленным подписчикам.

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    «Меня очень часто стали наказывать, я становилась все более запуганной. В итоге мне нравился один мальчик, мама об этом узнала, рассказала отчиму, и мне устроили промывку мозгов на весь вечер, что, мол, я маленькая для симпатий», — написала школьница.

    Она также рассказала, что почти все школьные годы жила без телефона с выходом в Сеть. Девочку смущало, что родители читают ее страницу во «ВКонтакте» и интересуются друзьями из соцсети. Поэтому она создала закрытый фейковый аккаунт, в котором изливала душу.

    Также собеседница «360» рассказала, что у погибшей были отношения с девушкой. Тело ученицы 10 класса нашли 17 октября в туалете в одной из школ Новосибирска.

    По предварительной информации, девочка покончила с собой. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело.