29 декабря 2022, 16:09
«Стало плохо». Жители Реутова отравились после покупки курицы на рынке
Жители Реутова обратились в полицию после отравления курицей, купленной на местном рынке
Женщина и мужчина отравились в Реутове после того, как съели купленную на местном оптовом рынке курицу. Они обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить продавцов продукта. Об этом сообщил корреспондент «360».
Пострадавшими себя считают Николай Зайцев и Екатерина Синделева. Женщина 27 декабря купила несколько куриц на оптовом рынке, который находится по адресу: проспект Мира, владение 38.
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«По моей просьбе 27 декабря моя знакомая Екатерина передала мне курицу, которую приобрела здесь — в павильоне № 9. Я вечером часть курицы приготовил, буквально в течение часа мне стало плохо», — рассказал Зайцев.
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Мужчину несколько раз стошнило, была диарея, утром он обратился к врачам.
«Я предполагаю, что ничем отправиться, кроме этой курицы, не мог. Общались мы с директором рынка, с руководством данной торговой точки мы не общались. Была грубая попытка дать денег, замолчать это все. Я сказал, что меня это не устраивает», — подчеркнул он.
Синделева добавила, что купила всего три курицы, за которые заплатила 2016 рублей.
«Приготовила, а она, скажем так, не очень. Пришлось к врачу обращаться с отравлением», — сказала она.
Позже продавцы отказали ей предоставить документы на продукт. Она и Зайцев уже обратились правоохранительные органы и намерены добиться справедливости. Полиция уже разбирается в деталях произошедшего.
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