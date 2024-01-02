Происшествия 02 января 2024, 17:03 Стало известно состояние жены и дочери погибшего в ДТП Героя России Супруга и дочь погибшего в ДТП Героя России Бушмелева находятся в коме РИА «Новости»

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Супруга и 21-летняя дочь Героя России Евгения Бушмелева, погибшего в ДТП в Свердловской области, которые находились вместе с ним в одной машине, получили серьезные травмы. Они в коме, сообщила E1.RU знакомая семьи.

«Дочь находится в больнице в Нижнем Тагиле, у нее сотрясение и перелом таза. А жена в Екатеринбурге», — поделилась собеседница.

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Товарищ погибшего Сергей Воронин заявил, что дату похорон еще не назначили. Пока неясно, кто заберет тело Бушмелева из морга. Он предположил, что его друга похоронят в Гарях.

Авария произошла 30 декабря на Серовском тракте. Бушмелев вместе с женой и дочерью ехали на автомобиле ВАЗ в Гари, чтобы встретить там Новый год.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer неудачно совершил обгон и врезался на полном ходу в ВАЗ. Виновник аварии скончался на месте.