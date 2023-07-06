Происшествия 06 июля 2023, 17:52 Стало известно состояние заразившихся менингококковой инфекцией сотрудников Ozon Минздрав: состояние 6 заразившихся менингококком сотрудников Ozon удовлетворительное РИА «Новости»

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Состояние шести госпитализированных с менингококковой инфекцией сотрудников Ozon является удовлетворительным. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

«Состояние сотрудников компании удовлетворительное, их отвезли в Сысертскую центральную районную больницу», — отметили в ведомстве.

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Ранее стало известно о смерти двух сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге с подтвержденной менингококковой инфекцией.

В связи с этим Следственное управление СК России по Свердловской области начало процессуальную проверку по двум фактам смерти. В ходе следственных мероприятий ведомство установит точные причины гибели двух граждан, а также иные сведения для объективной оценки возникшей ситуации.

В СК подчеркнули, что вопрос появления менингококковой инфекции среди работников Ozon взяли на контроль Роспотребнадзор и региональные органы здравоохранения.