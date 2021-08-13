Стало известно состояние выживших при падении Ми-8 на Камчатке

Два члена экипажа упавшего на Камчатке вертолета Ми-8, которым удалось спастись, находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще двое пострадавших проходят амбулаторное лечение. Об этом со ссылкой на власти региона сообщило РИА «Новости».

Вертолет Ми-8, перевозивший туристов, в четверг упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Восемь человек спаслись. Четырех из них госпитализировали, остальные четверо не пострадали.

Два члена экипажа вертолета находятся в реанимации. Они получили тяжелые травмы и проходят интенсивную терапию. Одному из них провели операцию, чтобы сохранить ногу.

«У одного из пациентов открытый оскольчатый перелом правой голени, контузия грудной клетки, перелом ключицы и травматический шок второй-третьей степени. <...> Прооперированная конечность на данный момент жизнеспособна, признаков воспаления или гангрены пока нет», — сообщил замглаввврача краевой больницы Олег Кузьменков.

Второй тяжелый пациент получил открытый перелом грудины. Он также остается в реанимации, его состояние стабильно. Еще двое пострадавших лечатся амбулаторно.

Упавший вертолет планируют поднять с помощью понтонов. По последним данным, Ми-8 находится на глубине более 145 метров. Предполагаемое место падения уже определено.