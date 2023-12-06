Происшествия 06 декабря 2023, 10:17 Стало известно состояние пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани Состояние пяти пострадавших в ДТП с бензовозом на Кубани назвали тяжелым

Читать 360tv в

Пятеро пострадавших в аварии бензовоза и маршрутного автобуса в Краснодарском крае по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.

В настоящее время пострадавшие находятся в центральной больнице Славянска-на-Кубани.

Реклама

«Для оказания помощи на месте ДТП направили шесть медицинских бригад скорой помощи. Пострадавших привезли в Центральную районную больницу города Славянск-на-Кубани, всего 14 человек», — уточнили медики.

В центре отметили, что пятеро пациентов находились в тяжелом состоянии, их перевели в реанимационное отделение.

Столкновение автобуса и бензовоза на трассе Славянск-на Кубани — Темрюк в Краснодарском крае произошло во вторник, 5 декабря. В результате аварии скончались три человека.

Региональное МВД уточняло, что авария произошла после выезда автобуса на встречную полосу движения.