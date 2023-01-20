Происшествия 20 января 2023, 17:34 Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Каменске-Шахтинском РИА «Новости»: 3 ребенка и 4 взрослых попали в больницу после ДТП в Каменске-Шахтинском mvdmedia.ru

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После ДТП с маршрутным автобусов в Каменске-Шахтинском семь человек доставили в больницу. В общей сложности пострадали 13 человек, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства Ростовской области.

Госпитализация потребовалась трем детям и четырем взрослым. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальным получившим травмы оказывают помощь амбулаторно.

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По данным полиции, автобус следовал по маршруту Комбинат — Машзавод. По неустановленной пока причине, водитель пересек полосу встречного движения, съехал с дороги и врезался в дерево рядом с бетонным забором в районе дома № 12 в Станционном переулке.

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В результате ДТП пострадали 12 пассажиров и водитель. Среди тех, кто получил травмы, — шесть детей. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства дорожной аварии.