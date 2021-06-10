Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом на Урале

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в ЗАТО Лесной в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По данным ведомства, травмы в результате наезда автобуса на остановку получили пять человек, шестеро погибли, сообщило РИА «Новости».

«Все погибшие и пострадавшие были пешеходами, которые шли на территорию местного предприятия», — рассказали представители ГИБДД.

Автобус, который наехал на рабочих, был рейсовым городским, в нем находились около 50 человек. Водитель и пассажиры не пострадали.

По предварительным данным, транспортное средство спускалось с уклона, у него могла отказать тормозная система. Из-за этого водитель не смог справиться с управлением, после чего произошел наезд на людей, находившихся на остановке КПП местного завода.

На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. Они устанавливают личности погибших и пострадавших. Выясняются все обстоятельства случившегося. Проверку также проведут Минтранс Свердловской области и региональное министерство общественной безопасности.