Стало известно состояние пострадавших в ДТП на Каширском шоссе

Шесть пострадавших в ДТП на Каширском шоссе выписали из Подольской больницы. Один из семи доставленных с легкими травмами остался в стационаре, сообщили в Минздраве Московской области.

Пострадавших осмотрели врачи и всем, кроме одного, назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП прокуратура Московской области начала проверку. По имеющимся у ведомства данным, авария произошла утром 20 января на Каширском шоссе в Ленинском городском округе. Из-за столкновения пострадали семь пассажиров маршрутного транспорта, им оказали медпомощь.

После проверки прокуратура даст оценку перевозчику относительно соблюдения им законов о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что на 30-м километре Каширского шоссе в 06:55 столкнулись маршрутка «газель» и грузовик Volvo, пострадавших увезли в больницу, полицейские прибыли на место для выяснения обстоятельств.