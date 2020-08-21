Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Ярославле

Ранее МЧС сообщало, что в результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали.

Взрыв бытового газа произошел на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Батова. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. После чего там начался пожар. В МЧС сообщили агентству, что пожар удалось локализовать.

Жильцов из аварийных эвакуировали, сообщили в оперативном штабе, развернутом на месте аварии.

«Всего эвакуированы 60 жильцов из аварийных подъездов», — уточнили там.

Десятиэтажный панельный дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1992 году. В нем находилось 120 квартир, проживали 342 человека.