21 августа 2020, 21:03
Стало известно состояние пострадавших при взрыве газа в Ярославле
Трое жильцов, получивших ранения при взрыве в многоквартирном доме в Ярославле, находятся в состоянии средней тяжести, сообщили местные власти. Под завалами, по предварительной информации, остаются женщина и ребенок, передал ТАСС.
Ранее МЧС сообщало, что в результате взрыва один человек погиб, еще трое пострадали.
Взрыв бытового газа произошел на четвертом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Батова. В пострадавшем подъезде обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж. После чего там начался пожар. В МЧС сообщили агентству, что пожар удалось локализовать.
Жильцов из аварийных эвакуировали, сообщили в оперативном штабе, развернутом на месте аварии.
«Всего эвакуированы 60 жильцов из аварийных подъездов», — уточнили там.
Десятиэтажный панельный дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1992 году. В нем находилось 120 квартир, проживали 342 человека.