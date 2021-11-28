Стало известно состояние пострадавших на шахте «Листвяжная»

В больницах Кемеровской области находятся 64 пострадавших при пожаре на шахте «Листвяжная». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Среди пострадавших в тяжелом состоянии находятся четыре человека, в состоянии средней степени тяжести — 14, в удовлетворительном — 46, отметили власти Кузбасса. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В ГАУЗ «Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров» госпитализированы 40 человек, в ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского» — 13, в Новокузнецкий филиал ГБУЗ «ККД имени Л. С. Барбараша» — 10, в ГАУЗ «Прокопьевская городская больница» — один. Амбулаторно наблюдаются 12 человек.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области произошло задымление. На момент ЧП в шахте были 287 человек. В результате погиб 51 человек: 46 горняков и пять спасателей. После задымления возбудили уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Фигуранты дела отправлены в СИЗО.