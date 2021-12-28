Стало известно состояние избитого в Москве фигуриста Соловьева

Врачи Боткинской больницы признали удовлетворительным состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. За последние дни его состояние улучшилось.

«Информация обновлялась сегодня в девять утра. Общее состояние удовлетворительное, дыхание нормальное, давление 127 на 75, пульс 75», — привело РИА «Новости» слова медиков. Соловьева избили после того, как он заступился за идущую с ним подругу, чемпионку по керлингу Анну Сидорову.

Подозреваемые в преступлении задержаны, это студенты юридического факультета некого вуза. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Один из них на допросе заявил, что они ударили первыми, а Соловьеву не понравилось, что они «стояли, разговаривали» с идущими с ним девушками. Сам фигурист уверяет, что молодые люди изначально вели себя агрессивно.

После избиения врачи диагностировали у Соловьева сотрясение мозга. Общее состояние пациента оценивают как среднетяжелое. Специалисты утверждают, что пока рано давать прогнозы, так как травма может сказаться на здоровье спортсмена как угодно.