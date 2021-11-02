Стало известно, сколько человек пожарные спасли из огня на Ямале

С начала года пожарные Ямала спасли из огня 144 человека, а также предметов на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по ЯНАО.

При этом за 2021 год в регионе произошло более 700 пожаров. Многие из них начинались по причине неосторожного обращения с огнем или неисправности техники. Также в качестве причин отмечали непотушенный окурок, неисправность электропроводки или печи, неосторожность с горючими веществами и другие.