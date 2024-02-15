Происшествия 15 февраля 2024, 14:55 Стало известно происхождение запущенных по Белгороду ракет Запущенные ВСУ и сбитые над Белгородом ракеты оказались сербскими

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Запущенные в четверг по Белгороду ракеты оказались сербского происхождения. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Автор публикации опубликовал кадры с места происшествия. По его мнению, обломки боеприпасов принадлежат 122-миллиметровой ракете ER Grad 2000, которая предназначена для поражения целей на большой дальности.

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«О происхождении ракеты говорит характерный цвет ракеты и ее стабилизаторов», — написал он.

Telegram-канал отметил, что этот тип вооружений уже замечали на вооружении украинской армии, ракеты способны работать на расстоянии до 40 километров, тогда как стандартные снаряды РСЗО поражают цели на 20-километровой дистанции .

Украинские боевики атаковали Белгород днем 15 февраля, жертвами удара стали пять человек и еще 18 получили ранения. В распоряжении «360» появились эксклюзивные кадры с места событий, на которых видна степень причиненных разрушений.