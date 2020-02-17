17 февраля 2020, 07:22
Стало известно, почему самолет Уфа — Пхукет сел в Москве
Вылетевший из Уфы в Пхукет самолет направили в Москву из-за сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека. Лайнер приземлился в Шереметьево утром 17 февраля.
Датчик у Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind сработал при вылете из аэропорта Уфы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Командир экипажа решил выработать топливо и направить лайнер в аэропорт базирования — в Шереметьево. В воздушной гавани ему предстоит диагностика оборудования.
На борту Boeing 777-200 находились 423 человека, в том числе 12 членов экипажа.
Самолет вылетел из Уфы в 02:01 по местному времени. По данным сервиса Flightradar24, лайнер сначала долго кружил над воздушной гаванью, а потом повернул в сторону Москвы. В 05:29 Boeing приземлился в Шереметьево.
На онлайн-табло аэропорта было указано, что после приземления самолет отправится на Таиланд.