Вылетевший из Уфы в Пхукет самолет направили в Москву из-за сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека. Лайнер приземлился в Шереметьево утром 17 февраля.

Датчик у Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind сработал при вылете из аэропорта Уфы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Командир экипажа решил выработать топливо и направить лайнер в аэропорт базирования — в Шереметьево. В воздушной гавани ему предстоит диагностика оборудования.

На борту Boeing 777-200 находились 423 человека, в том числе 12 членов экипажа.

Самолет вылетел из Уфы в 02:01 по местному времени. По данным сервиса Flightradar24, лайнер сначала долго кружил над воздушной гаванью, а потом повернул в сторону Москвы. В 05:29 Boeing приземлился в Шереметьево.

На онлайн-табло аэропорта было указано, что после приземления самолет отправится на Таиланд.