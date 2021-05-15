Стало известно о травмах участника драки с солистом «Нервов»

Участник драки с солистом группы «Нервы» Евгением Мильковским получил травму головы. У него также было кровотечение, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Как уточнил собеседник «360», мужчина отказался от госпитализации.

Ранее в СМИ оказалось видео ночной драки Мильковского с неизвестным мужчиной у бара рядом с метро «Новослободская» в Москве.

Менеджер группы Дарья объяснила, что музыкант заступился за свою девушку. К Алине из группы «Кис-кис» стали приставать незнакомые люди. Тогда в разговор вступил Евгений Мильковский. После словесной перепалки началась драка.