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    15 мая 2021, 20:04

    Стало известно о травмах участника драки с солистом «Нервов»

    Дарья Новая

    Участник драки с солистом группы «Нервы» Евгением Мильковским получил травму головы. У него также было кровотечение, сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Как уточнил собеседник «360», мужчина отказался от госпитализации.

    Ранее в СМИ оказалось видео ночной драки Мильковского с неизвестным мужчиной у бара рядом с метро «Новослободская» в Москве.

    Менеджер группы Дарья объяснила, что музыкант заступился за свою девушку. К Алине из группы «Кис-кис» стали приставать незнакомые люди. Тогда в разговор вступил Евгений Мильковский. После словесной перепалки началась драка.