Стало известно о травмах пострадавших при пожаре в рязанской больнице

Двух медсестер, пострадавших при пожаре в рязанской областной больнице имени Семашко, госпитализировали с ожогами. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Одна из медсестер, работавшая в отделении анестезиологии и реанимации, оказалась в эпицентре возгорания. Женщина помогала эвакуировать пациентов, но получила ожоги. Сейчас она находится в рязанской областной клинической больнице.

У второй медсестры диагностировали ожоги правой стопы второй степени. Ее госпитализировали в ОКБ в состоянии средней тяжести.

Еще одна медсестра обратилась в приемный покой больницы с жалобами на затрудненное дыхание. Врачи не исключают у нее ожог верхних дыхательных путей. Решается вопрос о госпитализации.

Остальным пострадавшим не потребовалось стационарное лечение.

Пожар в клинической больнице в Рязани произошел в ночь на 9 июня. Возгорание возникло в отделении анестезиологии и реанимации. Тушение осложнили сильное задымление на первом этаже и конструктивные особенности здания. За час пламя ликвидировали.

Жертвами ЧП стали три человека. По данным властей, погибли тяжелые пациенты, которые были подключены к ИВЛ. Они не перенесли отключения аппаратов и последующей эвакуации. Помощь врачей после пожара потребовалась девяти людям.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое не перенесли китайские аппараты ИВЛ. После пожара СК РФ возбудил уголовное дело. На месте происшествия продолжает работать следственная группа.