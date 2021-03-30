Стало известно о судимостях стрелка из Новых Вешек

Стрелок из Новых Вешек был дважды судим по статьям УК РФ «Грабеж» и «Мошенничество». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник, мужчина однажды отобрал у жертвы часы в подъезде. Также он провернул махинации с документами и акциями.

30 марта мужчина 1960 года рождения забаррикадировался в доме в элитном поселке Новые Вешки в Мытищах после того, как на участок приехали полицейские и силовики с проверкой на его причастность к незаконному хранению оружия. Он бросил в окно две гранаты и начал палить в правоохранителей из автоматического оружия.

Дом решили штурмовать. На момент публикации новости стрелка еще не задержали. В районе участка слышны взрывы.