Стало известно о состоянии детей, выпавших из окна вместе с матерью в Москве

Трехлетний мальчик находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Он оказался под наблюдением врачей после того, как москвичка выпала из окна вместе с ним и вторым ребенком.

Как пишет «Московский комсомолец», медики пока не дают положительных прогнозов из-за тяжелого состояния ребенка. Знакомый со случившемся источник рассказал изданию, что если малыш поправится, его отдадут отцу.

По словам одного из близких погибшей, у женщины могли быть суицидальные наклонности, так как ее отец ранее покончил с собой.

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Тело женщины и маленького ребенка нашли утром 11 ноября. Она выпала из окна одной из многоэтажек на улице Чичерина в Бабушкинском районе. Рядом с ними также увидели еще одного маленького мальчика, который оказался жив. Его сразу же доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Место случившегося осмотрели криминалисты и следователи, которые допросили очевидцев произошедшего. Позже стало известно, что в квартире погибшей нашли записку, где она просила не винить своего супруга. Но сотрудники полиции отказались раскрыть детали оставленного послания.

Сейчас все обстоятельства и причины еще выясняются, расследование уголовного дела продолжается.