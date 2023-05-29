Происшествия 29 мая 2023, 05:03 Стало известно о состоянии женщины, пострадавшей от тигра под Уссурийском Минздрав Приморья: женщина находится в состоянии средней тяжести после нападения тигра РИА «Новости»

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Минздрав Приморского края сообщил о состоянии женщины, на которую напал тигр под Уссурийском. Оно оценивается как средней степени тяжести, сообщило РИА «Новости».

«Состояние средней степени тяжести, множественные укушенные раны. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — сказано в сообщении.

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Как уточнил собеседник агентства, пострадавшую доставили в Уссурийскую центральную городскую больницу.

Нападение произошло у села Раковка, где охотник и его 26-летняя супруга искали пропавшую собаку. Женщина увидела примятую траву, следы крови и спустилась вниз по обочине. При этом она проигнорировала предупредительный рев тигра, который в итоге выскочил и напал на нее.

Специалисты центра «Амурский тигр», который занимается изучением и охраной этого вида предположили, что так зверь мог защищать свою добычу. Но есть и другая, основная версия. Охотник, возможно, хотел убить тигра или даже успел наехать на него грузовиком. Не исключено, что зверь ранен.