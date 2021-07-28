Стало известно о состоянии выброшенной из окна в Бийске девочки

Трехмесячная девочка, которую мать выбросила из окна квартиры на седьмом этаже в Бийске, получила ушибы, но ее состояние не смертельное. Об этом в региональном СК сообщили РИА «Новости».

У девочки ушибы. Девочка не в реанимации, ее состояние не смертельное. А мать ребенка, которая пыталась совершить самоубийство, сейчас находится в хирургическом отделении Бийской горбольницы, она в тяжелом состоянии.

Следователям пока неизвестны мотивы такого поступка женщины. Ее еще не смогли допросить, так как ей сперва нужно поправить здоровье.

Накануне 33-летняя бийчанка выбросила свою трехмесячную дочь из окна на седьмом этаже. После этого женщина выпрыгнула вслед за ней. Обеих госпитализировали. Их доставили в больницу с травмами.

Женщина, как выяснилось, воспитывает двух детей, старшему ребенку пять лет. Когда разыгралась драма, он тоже находился дома.

СК завел дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Две недели назад в Иркутске мужчина угрожал спрыгнуть с балкона вместе с ребенком. Несколько часов с ним вели переговоры, трагедии удалось избежать.