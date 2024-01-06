Происшествия 06 января 2024, 17:35 Стало известно о состоянии внука Хрущева перед смертью «Известия»: внук Хрущева Алексей Аджубей страдал от красной волчанки РИА «Новости»

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Умерший в квартире в центре Москвы внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей много лет болел красной волчанкой. Об этом со ссылкой на знакомых семьи сообщили «Известия».

Журналисты не уточнили, когда ему поставили диагноз неизлечимого хронического аутоиммунного заболевания и стало ли оно причиной смерти.

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«Алексей Алексеевич Аджубей долгое время болел системной красной волчанкой», — заявил собеседник газеты.

Факт того, что в доме на Тверской улицы Москвы нашли тело 69-летнего Алексея Аджубея, подтвердил его бывший зять Иван Полисский.

Внуку бывшего советского лидера стало плохо в субботу, 6 января. Спасателей вызвал знакомый покойного. По его словам, во время телефонного разговора собеседник пожаловался на резкое ухудшение состояния. Больше он на связь не выходил. В квартиру сотрудников МЧС запустила женщина, которая привезла ключи.

Алексей Аджубей — один из трех сыновей дочери бывшего советского лидера Рады Хрущевой и журналиста Алексея Аджубея. Старший брат покойного Никита умер несколько лет назад. Младший Иван работает преподавателем в Гарвардском университете США.

У Хрущева были еще два внука от сына Сергея. Мальчиков назвали в честь отца и деда. Никита Хрущев стал известным журналистом газеты «Московские новости». Он скончался в 2007 году от инсульта. О Сергее Хрущеве не известно ничего, кроме того, что он живет в Москве.