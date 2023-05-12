12 мая 2023, 21:51
Стало известно о состоянии сбитой пьяным полицейской школьницы в Мытищах
Тетя пострадавшей в ДТП с полицейским школьницы заявила о тяжелом состоянии девочки
Сотрудник полиции Москвы в пьяном состоянии сбил на своем автомобиле школьницу, которая переходила дорогу по зебре в Мытищах. Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с «360» заявила тетя пострадавшей девочки.
Племянница находится в тяжелом состоянии», — поделилась она. Собеседница добавила, что против виновника аварии уже завели уголовное дело. Кроме того, на связь с родными пострадавшей девочки вышли родственники полицейского, севшего нетрезвым за руль.
Реклама
Эту информацию подтвердил отец правоохранителя. Мужчина подчеркнул, что плохо оценивает поступок своего сына и готов оказать любую помощь пострадавшей семье.
«Последнее время я с ним практически не виделся, общались только по телефону. Мы готовы оказать помощь девочке, понимаем, как это все сложно», — сказал он.
ДТП произошло в минувший четверг на улице Сукромке. Владелец автомобиля сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали.
Полицейские оперативно задержали нарушителя. Им оказался сотрудник УВД по Центральному административному округу Москвы. Мужчина сел за руль машины в пьяном виде во внерабочее время.
Дети
Мытищи
ДТП
Реклама
Реклама