Эксклюзив 12 мая 2023, 21:51 Стало известно о состоянии сбитой пьяным полицейской школьницы в Мытищах Тетя пострадавшей в ДТП с полицейским школьницы заявила о тяжелом состоянии девочки РИА «Новости»

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Сотрудник полиции Москвы в пьяном состоянии сбил на своем автомобиле школьницу, которая переходила дорогу по зебре в Мытищах. Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с «360» заявила тетя пострадавшей девочки.

Племянница находится в тяжелом состоянии», — поделилась она. Собеседница добавила, что против виновника аварии уже завели уголовное дело. Кроме того, на связь с родными пострадавшей девочки вышли родственники полицейского, севшего нетрезвым за руль.

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Эту информацию подтвердил отец правоохранителя. Мужчина подчеркнул, что плохо оценивает поступок своего сына и готов оказать любую помощь пострадавшей семье.

«Последнее время я с ним практически не виделся, общались только по телефону. Мы готовы оказать помощь девочке, понимаем, как это все сложно», — сказал он.

ДТП произошло в минувший четверг на улице Сукромке. Владелец автомобиля сбил девочку и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские оперативно задержали нарушителя. Им оказался сотрудник УВД по Центральному административному округу Москвы. Мужчина сел за руль машины в пьяном виде во внерабочее время.