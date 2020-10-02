Стало известно о состоянии ребенка после нападения медведя в цирке в Реутове

«Мальчик находится в удовлетворительном состоянии, его перевели в московское медучреждение», — рассказали в больнице.

Инцидент произошел в цирке-шапито в «Реутов-парке» на Носовихинском шоссе 1 октября. Дрессировщик после представления вел медведя в вольер. Рядом шел сын циркача. Внезапно животное ударило ребенка по голове лапой и покусало мужчине руки. В пресс-службе городской администрации пояснили, что так медведь отреагировал на собаку, которая пробегала по улице.

Городские власти добавили, что цирк разместили в городе без согласования с ними. ЧП произошло на улице с обратной стороны цирка, на огороженной территории, куда не могут зайти посторонние.