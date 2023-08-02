Эксклюзив 02 августа 2023, 17:44 Стало известно о состоянии ребенка после издевательств в детском лагере Камчатки Омбудсмен Койрович: пострадавший от рук учителя на Камчатке ребенок чувствует себя хорошо

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Подросток, пострадавший от рук учителя по физической подготовке в детском оздоровительном лагере «Металлист» на Камчатке, чувствует себя хорошо. Об этом «360» рассказала региональный уполномоченный по правам ребенка Инесса Койрович.

«В настоящее время правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту видео, в рамках которой проавоохранители дадут соответствующую оценку. Я пообщалась с подростком, он чувствует себя нормально», — сказала она.

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Койрович отметила, что вопросы, связанные с подбором кадров в подобные учреждения, требуют особого внимания.

«Эти вопросы обсудим с руководством лагеря и профильными органами», — добавила омбудсмен.

Законный представитель ребенка отметила, что узнала подробности случившегося от Койрович.

«Потом все узнали от самого мальчика. Есть с чем работать в дальнейшем, как понимаем, на будущее. Эта смена началась 16 июля, был ее конец, и произошел такой конфликт. Ребенок очень хотел уехать, и мы вместе приняли решение, чтобы его забрать», — сказала она.

Около шести детей перед сном веселились в комнате отдыха в лагере 1 августа. В какой-то момент 27-летний тренер связал 15-летнего подростка якобы ради шутки. Прокуратура по Камчатскому краю сообщала, что преподавателя уже уволили.