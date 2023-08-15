Происшествия 15 августа 2023, 18:38 Стало известно о состоянии раненной осколками дрона белгородской школьницы Губернатор Гладков навестил пострадавшего от осколков БПЛА в Белгороде ребенка Настоящий Гладков / Telegram

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В больнице Белгородской области прооперировали 10-летнюю девочку, которая пострадала от осколков после атаки украинского БПЛА на город. Глава региона Вячеслав Гладков навестил пациентку и узнал о ее состоянии у лечащих врачей. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что ранения девочка получила, когда возвращалась домой со старшей сестрой. Дрон врезался в угол дома, откуда на детей посыпались осколки стекла и плитки. Получившую травму младшую дочь родители привезли в больницу.

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«Девочке была назначена на понедельник операция. Навестил <…> сегодня», — рассказал Гладков.

Губернатор сообщил, что врачи достали из правого локтя девочки металлический осколок. Также у школьницы обнаружили множественные осколочные ранения мягких тканей обеих рук и левой стопы.

«Врачи оценивают ее состояние как стабильное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — заверил Гладков.

По его словам, при положительной динамике лечения уже к пятнице, 18 августа, пациентку отправят на амбулаторное лечение. После заживления ран девочка пойдет курс реабилитации.

Главврач детской областной больницы Андрей Тулинов указывал, что на 13 августа состояние 10-летней девочки было средней степени тяжести.

Обломки украинского БПЛА упали на улице Есенина в Белгороде в воскресенье вечером. Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что обломки дрона задели окна пяти квартир, вентфасад и 16 припаркованных машин.