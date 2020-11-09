Стало известно о состоянии раненного на военном аэродроме под Воронежем солдата

Три человека погибли во время стрельбы, которую открыл солдат-срочник на военном аэродроме под Воронежем. Еще один человек получил ранения. Сейчас он находится в сознании. Его жизни ничто не угрожает.

«У нас находится пострадавший солдат, у него ранение в легкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжелый, в сознании, жить будет, ему очень повезло», — сообщили ТАСС в 416-м Военном госпитале Минобороны России.

В больнице уточнили, что ранения получил не офицер, а солдат.

Утром 9 ноября срочник застрелил трех сослуживцев и ранил одного на военном аэродроме Балтимор под Воронежем. В Сети уже разошлась ориентировка на него. Сотрудники правоохранительных органов сейчас ищут подозреваемого в убийстве. В Министерстве обороны подтвердили гибель трех человек.