Стало известно о состоянии пострадавших во время ЧП в Красноярском крае

Один пострадавший в результате прорыва дамбы на золотом прииске в Красноярском крае находится в тяжелом состоянии. Остальные — под наблюдением, их будут дообследовать. Об этом «360» рассказали в пресс-службе Красноярской краевой клинической больницы.

Четырех человек с ранениями различной степени тяжести санитарными вертолетами доставили в Краевую клиническую больницу Красноярска из Курагинской районной больницы.

Четверых пострадавших при прорыве дамбы доставят в Красноярск на вертолетах Подробнее

«Один человек тяжелый. Остальные находятся под наблюдением, их будут дообследовать. Травмы различные. Есть подозрение на перелом позвоночника. Переломы костей. Ушибы многочисленные. Один пациент выбрался из невероятной ситуации: его по дну тащило, било бревнами, но он выплыл. Жизни их вчера вечером (19 октября — прим. ред.) ничего не угрожало», — рассказала сотрудница пресс-службы медучреждения Елена Корабельникова.

Собеседница добавила, что один из пострадавших, со сломанной рукой вытаскивал из воды других людей.

По словам Корабельниковой, всем пострадавшим за 30 лет.

«Выбрались сильные, жилистые мужики», — добавили в пресс-службе.

Утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технического водоема.

Происшествие случилось на территории золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино. Вода затопила два общежития-балка, в которых могли находиться до 80 человек.

В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 15 человек. шесть человек числятся пропавшими без вести.

В районе ввели режим ЧС, а 21 октября объявили в Красноярском крае объявили днем траура по погибшим.