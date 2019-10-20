Стало известно о состоянии пострадавших во время ЧП в Красноярском крае
Четырех человек с ранениями различной степени тяжести санитарными вертолетами доставили в Краевую клиническую больницу Красноярска из Курагинской районной больницы.
Четверых пострадавших при прорыве дамбы доставят в Красноярск на вертолетахПодробнее
«Один человек тяжелый. Остальные находятся под наблюдением, их будут дообследовать. Травмы различные. Есть подозрение на перелом позвоночника. Переломы костей. Ушибы многочисленные. Один пациент выбрался из невероятной ситуации: его по дну тащило, било бревнами, но он выплыл. Жизни их вчера вечером (19 октября — прим. ред.) ничего не угрожало», — рассказала сотрудница пресс-службы медучреждения Елена Корабельникова.
Собеседница добавила, что один из пострадавших, со сломанной рукой вытаскивал из воды других людей.
По словам Корабельниковой, всем пострадавшим за 30 лет.
«Выбрались сильные, жилистые мужики», — добавили в пресс-службе.
Утром 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технического водоема.
Происшествие случилось на территории золотодобывающей артели недалеко от поселка Щетинкино. Вода затопила два общежития-балка, в которых могли находиться до 80 человек.
В результате ЧП, по предварительным данным, погибли 15 человек. шесть человек числятся пропавшими без вести.
В районе ввели режим ЧС, а 21 октября объявили в Красноярском крае объявили днем траура по погибшим.