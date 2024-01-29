Происшествия 29 января 2024, 12:21 Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Урале детей-хоккеистов Минздрав: пострадавших в ДТП юных хоккеистов доставят в больницу Екатеринбурга РИА «Новости»

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Врачи забрали в больницу Екатеринбурга двух пострадавших при столкновении автобуса и Citroen участников юношеской хоккейной команды из Новоуральска. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

В ведомстве подчеркнули, что состояние детей врачи оценили как средней степени тяжести.

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При необходимости уральские медики получат видеоконсультацию от коллег Российской детской клинической больницы РНИМУ имени Пирогова.

Еще 16 детей, которые находились в автобусе, доставят в домой в Новоуральск.

Авария с автобусом юношеской хоккейной команды и легковым автомобилем произошла на трассе в Свердловской области в понедельник, 29 января.

По предварительным данным, во время проезда около поселка Верх-Нейвинский у автобуса лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

В свердловском Минздраве заявили, что в аварии погибли три человека из Citroen. Также в машине скорой помощи умер тренер хоккейной команды. Травмы различной степени тяжести получили один взрослый и двое детей. В срочном порядке их забрали в больницы.