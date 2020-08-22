Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле

После взрыва газа в жилом доме в Ярославле пострадавших доставили в больницы для оказания помощи. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Две женщины в больнице имени Соловьева, у обеих средняя степень тяжести, черепно-мозговые травмы. Одна женщина госпитализирована в больницу №9. У нее тоже средняя степень тяжести, гипертоническая болезнь», — привело РИА «Новости» сообщение правительства Ярославской области.

Ранее сообщалось, что еще одного пострадавшего после взрыва отпустили домой. Он находится под амбулаторным наблюдением.

Взрыв газа произошел вечером 21 августа в жилом доме на улице Батова в Ярославле. В результате обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж и начался пожар. Пожарные справились с огнем и эвакуировали жильцов. Во время взрыва погибли две женщины и ребенок.

Сейчас специалисты уже завершили спасательные работы. Теперь они должны решить вопрос с укреплением конструкций здания и разбором завалов. Следователи занимаются расследованием уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».