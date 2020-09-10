Стало известно о состоянии пострадавших при столкновении катера и баржи в Сургуте

В Сургуте катер столкнулся с баржей, погибли четыре человека. Еще четверо пострадали. Двоим из них, в том числе ребенку, потребовалось оперативное вмешательство.

Замглавы сургутской администрации Алексей Жердев уточнил в беседе с ТАСС, что угрозы жизни пострадавших нет.

«Двое в легком состоянии, двое прооперированы. Угрозы жизни в настоящий момент нет», — подчеркнул он.

В Сургутской клинической травматологической больнице уточнили, что одним из попавших на хирургический стол оказался ребенок. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

«Еще один прооперированный в состоянии средней степени тяжести», — добавил замруководителя лечебного учреждения по медицинской части Владимир Кельметр.

Баржа столкнулась с катером на стоянке маломерных судов реки Черной вечером 9 сентября. Одним из четырех погибших, по данным СМИ, стал криминальный авторитет Владимир Зятьков.

По факту ЧП возбудили уголовное дело, транспортная прокуратура начала проверку. Как сообщил источник, катер врезался в баржу, потому что его капитан нарушил правила судовождения.