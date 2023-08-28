Происшествия 28 августа 2023, 17:15 Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле в Донецке детей Минздрав: пострадавшие при обстреле Донецка дети — в состоянии средней тяжести РИА «Новости»

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Двое из трех пострадавших при обстреле в Донецке детей в настоящее время находятся в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Донецкой Народной Республики.

«У двоих средняя степень тяжести ранений, третьего для лечения в домашних условиях забрали родители», — отметили в ведомстве.

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Трех детей с контузиями и осколочными ранениями вечером в воскресенье, 27 августа, доставили в донецкую больницу после обстрела Куйбышевского района города со стороны украинских военных. ВСУ вновь атаковали город кассетными боеприпасами.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что ранения получили подростки 2009, 2010 и 2013 годов рождения.

Донецк регулярно находится под обстрелами со стороны украинских военных. СЦКК сообщал, что в ночь на 27 августа ВСУ выпустили по Кировскому и Петровскому районам свыше 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе три — кассетного типа.