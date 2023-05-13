Происшествия 13 мая 2023, 09:08 Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле Луганска детей Депутат Водолацкий: состояние пострадавших при обстреле Луганска детей удовлетворительное РИА «Новости»

Читать 360tv в

Врачи оценили состояние пострадавших при обстреле Луганска шестерых детей как удовлетворительное. Об этом сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Состояние удовлетворительное», — сказал он.

Реклама

Депутат уточнил, что подростки получили травмы на улице. Приехала скорая помощь и отвезла их в больницу.

Водолацкий прибыл на место обстрела одним из первых. Депутат получил ранение при оказании помощи детям. Он сказал, что чувствует себя нормально.

ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами 12 мая. По информации СЦКК, боевики использовали снаряды оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром». Врио главы ЛНР Леонид Пасечник счел атаку украинских военных варварской и пообещал, что она не останется без ответа.