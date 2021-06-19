Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе

Пять человек, пострадавших при крушении самолета Л-410 в Кемеровской области, находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщило РИА «Новости».

Еще восемь пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. У них различные травмы, в том числе черепно-мозговые и внутренне-компрессионные. И еще двое раненых находятся в легкой степени тяжести. Пятерых пострадавших в тяжелом состоянии транспортировали в больницу на вертолетах, рассказал собеседник агентства.

Самолет Л-410 в субботу утром совершил жесткую посадку и потерпел крушение в районе села Журавлево. Воздушное судно эксплуатировалось ДОСААФ. На борту были 19 человек. Четверо погибли, в том числе двое пилотов.

Председатель ДОСААФ Александр Колмаков на фоне произошедшей авиакатастрофы поручил приостановить в России все полеты самолетов Л-410 до завершения расследования.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев назвал произошедшее страшным горем. Он сообщил, что самолет совершал тренировочный полет.