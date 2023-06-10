Происшествия 10 июня 2023, 11:56 Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на херсонский ПВР Сальдо: у пострадавших при ударе ВСУ по ПВР на Херсонщине ожоги и отравление угарным газом РИА «Новости»

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Люди, которые пострадали при обстреле ВСУ пункта временного размещения в Херсонской области, получили ожоги и отравились угарным газом. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

«Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом», — сказал он.

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Большую часть пострадавших, подчеркнул Сальдо, удастся спасти. Тех, кто получил 70% ожогов тела, при помощи санавиации начали переправлять в Крым — в ожоговый центр.

«Там будут им оказывать максимальную помощь», — отметил врио главы Херсонской области.

Рано утром 10 июня ВСУ нанесли удар по ПВР на Арабатской стрелке. При обстреле погибла одна женщина. Здание гостиницы загорелось.

Сальдо отмечал, что украинские боевики, предположительно, били по населенному пункту ракетами Storm Shadow.