Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва газа в доме в Каспийске

Семью из трех человек с ожогами второй и третьей степени доставили в больницу Каспийска после взрыва газовоздушной смеси в квартире. Как сообщил республиканский главк Следственного комитета, госпитализировали 40-летнего мужчину, его 32-летнюю жену и 10-летнюю дочь.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки в газопроводе в квартире на третьем этаже дома на улице Кавказская. Скопившаяся газовоздушная смесь сдетонировала около 18:30 минут.

Следователи завели уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. В газоснабжающей компании проводят выемку документов. Чтобы выяснить тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавших проведут судебно-медицинские экспертизы.

Собственную проверку после взрыва газа в Каспийске начала прокуратура республики. В ведомстве заявили, что в случае оснований примут меры реагирования. Расследование уголовного дела ведомство также поставило на свой контроль.

После взрыва газа в доме Каспийска массовую эвакуацию жильцов не проводили. Существенных повреждений в несущих конструкциях не обнаружили. Пострадали только окна одной из квартир.