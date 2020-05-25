Стало известно о состоянии пострадавших после ДТП под Астраханью

Микроавтобус улетел в кювет в Астраханской области. В больницу попали 13 человек, из которых семь отправили в реанимационное отделение. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь медики.

«13 пострадавших с места аварии машинами скорой помощи <…> были доставлены в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова. Они госпитализированы с сочетанными травмами в травматологическое и нейрохирургическое отделения», — приводит РИА «Новости» сообщение управления администрации губернатора региона.

Сейчас семь пациентов лежат в реанимации, а одного пострадавшего определили в нейрохирургию. Еще пять человек проходят обследование в больнице.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Астраханской области

Вечером 24 мая пассажирская «Газель» улетела в кювет и перевернулась рядом с поселком Белый Ильмень на трассе Астрахань — Володарский. По предварительной информации, причиной аварии стала лопнувшая резина.

Как уточняло МЧС по области, различные травмы получили 16 человек. Всех пострадавших поставили в больницу для оказания помощи. Во время ДТП никто не погиб. На месте случившегося работали сотрудники ГИБДД и пожарно-спасательные подразделения 38-й ПСЧ.